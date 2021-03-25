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Эколог подняла вопрос качества питания украинцев после отравленных "краснокнижных" птиц в херсонском заповеднике

Эколог подняла вопрос качества питания украинцев после отравленных "краснокнижных" птиц в херсонском заповеднике

Киев  •  УНН

 • 14955 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Вопреки декларациям Украина крайне нехотя следует европейским тенденциям по сокращению оборота химикатов, особенно в сельском хозяйстве. Об этом в комментарии УНН заявила эколог Ольга Мелень-Забрамна, комментируя массовое уничтожение “краснокнижных” птиц в заповеднике “Аскания-Нова” отравленным зерном.

“Меня очень волнует тема пестицидов. К сожалению, Украина не следует европейским тенденциям по сокращению их оборота. То, что в Европе запрещено, в Украине почему-то разрешено. Мало того, что разрешено, у нас ещё и контроля за пестицидами нет”, — говорит она.

Месяц назад в реке Днепр были выявлены пестициды, которые уже давно запрещены в Украине, продолжила эколог.

“Это все влияет на качество продуктов. Те производители, которые поставляют свою продукцию в Европу, вероятно, придерживаются европейских правил, а те что работают на украинский рынок — у них вообще никаких ограничений нет. И мы действительно не знаем, что мы едим, никто не контролирует вопрос продуктовой безопасности и сегодня это очень актуальный вопрос. Это все должна контролировать Госпотребслужба, но этого не происходит в должной мере. Проверяются, скорее всего, только те продукты, которые идут на экспорт, а на внутренний рынок — анализы никто не делает”, — подчеркнула Мелень-Забрамна.

Дополнение

После инцидента в херсонском заповеднике в государственном “Научном центре превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Министерства здравоохранения Украины” подняли вопрос достоверности результатов лабораторных исследований сельхозпродукции в Госпотребслужбе.

Что было известно ранее

С января этого года в буферной зоне херсонского заповеднике “Аскания-Новва” неоднократно фиксировались случаи массового уничтожения “краснокнижных” журавлей. В Госпотребслужбе сообщили, что птица отравилась зерном, которым на соседних с заповедником полях травили грызунов. После ряда неэффективных мер в течении трёх месяцев Госпотребслужба в конце-концов решила временно запретить использовать препарат для борьбы с грызунами. После инцидента экологи подняли вопрос некомпетентности главы службы Владиславы Магалецкой, которая получила свою должность без конкурса.

“Что можно сказать о руководителе, если мало ее (Владиславу Магалецкую — ред.) кто в глаза видел? Не знаю, что это за руководитель, потому что она вообще не из этой системы. Как она может проблему решать, если таблицу Менделеева не знает. Назначит своих, бардак потом никому разгребать, а они постами в фейсбук отмахиваются от проблемы”, — отметил в комментарии УНН директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

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