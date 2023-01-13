"Верховна Рада очищається від фанатів путіна": Арахамія каже, буде ще більше

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“Верховна Рада очищається від фанатів путіна. Станом на сьогодні 10 депутатів втратили мандати. 6 - від ОПЗЖ і ще 4 - з їхньої політичної орбіти. Буде ще більше. Але в законний і конституційний спосіб. Він довший, ніж нам самим хотілось би. Зате не дає колаборантам шансів на оскарження”, – написав Арахамія у своєму Telegram.

Доповнення

Верховна Рада позбавила мандатів народних депутатів від екс-ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна та позафракційного народного депутата Андрія Аксьонова.