"Верховна Рада очищається від фанатів путіна": Арахамія каже, буде ще більше
Київ • УНН
КИЇВ.13 січня. УНН. Верховна Рада очищається від "фанатів путіна", і кількість народних депутатів, у яких будуть забирати мандати та повноваження у Верховній Раді, буде збільшуватися. Про це заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає УНН.
Цитата
“Верховна Рада очищається від фанатів путіна. Станом на сьогодні 10 депутатів втратили мандати. 6 - від ОПЗЖ і ще 4 - з їхньої політичної орбіти. Буде ще більше. Але в законний і конституційний спосіб. Він довший, ніж нам самим хотілось би. Зате не дає колаборантам шансів на оскарження”, – написав Арахамія у своєму Telegram.
Доповнення
Верховна Рада позбавила мандатів народних депутатів від екс-ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна та позафракційного народного депутата Андрія Аксьонова.