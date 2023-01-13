"Верховная Рада очищается от фанатов путина": Арахамия говорит, будет еще больше
Киев • УНН
КИЕВ.13 января. УНН. Верховная Рада очищается от "фанатов путина", и количество народных депутатов, у которых будут забирать мандаты и полномочия в Верховной Раде, будет увеличиваться. Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает УНН.
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“Верховная Рада очищается от фанатов путина. По состоянию на сегодня 10 депутатов потеряли мандаты. 6 - от ОПЗЖ и еще 4 - из их политической орбиты. Будет еще больше. Но законным и конституционным способом. Он длиннее, чем нам самим хотелось бы. Зато не дает коллаборантам шансов на обжалование”, – написал Арахамия в своем Telegram.
Дополнение
Верховная Рада лишила мандатов народных депутатов от экс-ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина и внефракционного народного депутата Андрея Аксенова.