"Верховная Рада очищается от фанатов путина": Арахамия говорит, будет еще больше

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“Верховная Рада очищается от фанатов путина. По состоянию на сегодня 10 депутатов потеряли мандаты. 6 - от ОПЗЖ и еще 4 - из их политической орбиты. Будет еще больше. Но законным и конституционным способом. Он длиннее, чем нам самим хотелось бы. Зато не дает коллаборантам шансов на обжалование”, – написал Арахамия в своем Telegram.

Дополнение

Верховная Рада лишила мандатов народных депутатов от экс-ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина и внефракционного народного депутата Андрея Аксенова.