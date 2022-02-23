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НС в Україні: Верховна Рада може вийти у режим постійної роботи

НС в Україні: Верховна Рада може вийти у режим постійної роботи

Київ • УНН

 • 163056 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Депутати Верховної Ради зареєстрували проект постанови, який передбачає перехід парламенту у режим постійної роботи в умовах воєнного стану. Про це УНН передає з посиланням на проект постанови.

Деталі

На сайті парламенту з’явився документ постанови, згідно з яким на період дії надзвичайного та/або воєнного стану роботу Верховної Ради України, її органів та посадових осіб організують з урахуванням таких особливостей:

1) робота Верховної Ради України здійснюється у режимі пленарних засідань, роботи в комітетах, тимчасових спеціальних та слідчих комісіях, депутатських фракціях ( групах), а також здійснюються відрядження народних депутатів України за розпорядженням голови Верховної Ради України;

2) у час, коли відповідно до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України, проведення пленарних засідань не передбачено, вони проводяться за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України;

3) засідання погоджувальної ради скликаються головою Верховної Ради України (Першим заступником чи заступником голови парламенту, який виконує його обов’язки) за потреби;

4) засідання комітетів (тимчасових спеціальних комісій) Ради скликають голови або за ініціативою більшості членів відповідних комітетів (тимчасових спеціальних комісій) і проводяться невідкладно для забезпечення розгляду питань порядку денного пленарних засідань.

“Метою введення надзвичайного стану є усунення загрози та якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, нормалізація обстановки, відновлення правопорядку при спробах захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства”, - йдеться в тексті документу.

У пояснювальній записці до проекту постанови наголосили, що основною метою ухвалення зазначеного проекту постанови є організація роботи Верховної Ради України в умовах дії надзвичайного та/або воєнного стану.

Додамо

Рада з національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про введення надзвичайного стану, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим. 

Як стало відомо УНН, швидше за все, Верховна Рада проголосує за введення надзвичайного стану на позачерговому засіданні ближче до вечора.

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводять указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України. Тобто рішення РНБО, яке сьогодні було оприлюднене, ще не є запровадженням НП, а лише підставою для того, аби глава держави вніс відповідний указ на розгляд нардепів.

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