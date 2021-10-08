Веревський відібрав ще 19 земельних ділянок у сім'ї покійного Давиденка. У цьому йому допомогли столичні судді

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Рішення про зняття арештів зі спірних земельних ділянок було прийнято суддями Північного господарського апеляційного суду в Києві Кароліною Тарасенко, Іриною Іонніковою і Сергієм Станіком 21 вересня. Завдяки цьому рішенню люди Веревського змогли відібрати у Давиденка 19 земельних ділянок, які перебували в користуванні компанії "Агродім".

Неозброєним оком було помітно заангажованість суддів, які відмовилися вивчати документи, що свідчать про те, що зняття арештів з цих активів ініційовано людьми Веревського якраз для того, щоб перевести їх з "Агродому" на клон "Агродом.". Тобто, безповоротно їх відвести.

Різниця цих компаній в тому, що "Агродім" існував близько двох десятків років і весь цей час належав родині народного депутата Валерія Давиденка, поки торік не повідомили про його смерть. Відразу після цього на горизонті з'явилися люди Веревського, а саме його КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" і довірена особа Ірина Хомайко, які заявили, що мати Давиденка Валентина продала їм сумарно 76% відсотків акцій "Агродому". Нюанс лише в тому, що Валентина Давиденко стверджує, що ніякого договору про продаж частин "Агродому" не підписувала і гроші за їх відчуження не отримувала.

Поки Валентина Давиденко судиться з людьми Веревського за свій "Агродім", останні створили клон її компанії "Агродім." і перетягують туди всі активи.

Збереження спірних активів до визначення їх законного власника повинні були забезпечити арешти, накладені в рамках справи. Але, як уже було згадано вище, арешти зняли самі судді і тим самим позбавили "Агродім" стратегічних активів - земельних ділянок, що безумовно може бути оцінено не тільки як моральний, а й прямий матеріальний збиток родині Давиденка. Адже, з травня цього року люди Веревського "перетягнули" на свій клон вже 1300 ділянок землі.

Раніше вдова Давиденка повідомила, що поки йдуть суди люди Веревського встигли зібрати урожай "Агродому", а виручені за нього кошти привласнити собі.