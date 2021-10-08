Веревський відібрав ще 19 земельних ділянок у сім'ї покійного Давиденка. У цьому йому допомогли столичні судді

ukru
19:38 • 77747 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 101957 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 162268 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 145499 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147442 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159041 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176653 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149969 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159144 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175998 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154091 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 125831 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 119965 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 137851 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17:53 • 96007 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 162268 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154091 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252128 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248426 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376771 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54486 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64553 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62710 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98635 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109701 перегляди
Актуальне
Веревський відібрав ще 19 земельних ділянок у сім'ї покійного Давиденка. У цьому йому допомогли столичні судді

Веревський відібрав ще 19 земельних ділянок у сім'ї покійного Давиденка. У цьому йому допомогли столичні судді

Київ • УНН

 • 17380 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Одні активи, дві компанії і три власники - в Україні триває резонансна боротьба за агрокомпанію "Агродім" покійного народного депутата Валерія Давиденка. Незважаючи на те, що судовий спір між конфліктуючими сторонами - сім'єю Давиденка і людьми Андрія Веревського (Кернел) - у самому розпалі, столичні судді з апеляційного господарського суду поспішили зняти арешти зі спірних активів, дозволивши тим самим одній зі сторін, а саме Андрію Веревському заволодіти ними ще до рішення суду по суті, повідомляє УНН.

Деталі

Рішення про зняття арештів зі спірних земельних ділянок було прийнято суддями Північного господарського апеляційного суду в Києві Кароліною Тарасенко, Іриною Іонніковою і Сергієм Станіком 21 вересня. Завдяки цьому рішенню люди Веревського змогли відібрати у Давиденка 19 земельних ділянок, які перебували в користуванні компанії "Агродім".

Неозброєним оком було помітно заангажованість суддів, які відмовилися вивчати документи, що свідчать про те, що зняття арештів з цих активів ініційовано людьми Веревського якраз для того, щоб перевести їх з "Агродому" на клон "Агродом.". Тобто, безповоротно їх відвести.

Різниця цих компаній в тому, що "Агродім" існував близько двох десятків років і весь цей час належав родині народного депутата Валерія Давиденка, поки торік не повідомили про його смерть. Відразу після цього на горизонті з'явилися люди Веревського, а саме його КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" і довірена особа Ірина Хомайко, які заявили, що мати Давиденка Валентина продала їм сумарно 76% відсотків акцій "Агродому". Нюанс лише в тому, що Валентина Давиденко стверджує, що ніякого договору про продаж частин "Агродому" не підписувала і гроші за їх відчуження не отримувала.

Поки Валентина Давиденко судиться з людьми Веревського за свій "Агродім", останні створили клон її компанії "Агродім." і перетягують туди всі активи.

Збереження спірних активів до визначення їх законного власника повинні були забезпечити арешти, накладені в рамках справи. Але, як уже було згадано вище, арешти зняли самі судді і тим самим позбавили "Агродім" стратегічних активів - земельних ділянок, що безумовно може бути оцінено не тільки як моральний, а й прямий матеріальний збиток родині Давиденка. Адже, з травня цього року люди Веревського "перетягнули" на свій клон вже 1300 ділянок землі.

Раніше вдова Давиденка повідомила, що поки йдуть суди люди Веревського встигли зібрати урожай "Агродому", а виручені за нього кошти привласнити собі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами