Веревский отобрал ещё 19 земельных участков у семьи покойного Давыденко. В этом ему помогли столичные судьи

Детали

Решение о снятии арестов со спорных земельных участков было принято судьями Северного хозяйственного апелляционного суда в Киеве Каролиной Тарасенко, Ириной Ионниковой и Сергеем Стаником 21 сентября. Благодаря этому решению люди Веревского смогли отобрать у Давыденко 19 земельных участков, которые находились в пользовании компании “Агродом”.

Невооруженным глазом была заметна заангажированность судей, которые отказались изучать документы, свидетельствующие о том, что снятие арестов с этих активов инициировано людьми Веревского как раз для того, чтобы перевести их с “Агродома” на клон “Агродом.”. То есть, безвозвратно их увести.

Разница этих компаний в том, что “Агродом” существовал порядка двух десятков лет и все это время принадлежал семье народного депутата Валерия Давыденка, пока в прошлом году не сообщили о его смерти. Сразу после этого на горизонте появились люди Веревского, а именно его КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” и доверенное лицо Ирина Хомайко, которые заявили, что мать Давыденко Валентина продала им суммарно 76% процентов акций “Агродома”. Нюанс только в том, что Валентина Давыденко утверждает, что никакого договора о продаже частей “Агродома” не подписывала и деньги за их отчуждение не получала.

Пока Валентина Давыденко судится с людьми Веревского за свой “Агродом”, последние создали клон ее компании “Агродом.” и перетягивают туда все активы.

Сохранность спорных активов до определения их законного собственника должны были обеспечить аресты, наложенные в рамках дела. Но, как уже было упомянуто выше, аресты сняли сами судьи и тем самым лишили “Агродом” стратегических активов — земельных участков, что безусловно может быть оценено не только как моральный, но и прямой материальный ущерб семье Давыденко. Ведь, с мая этого года люди Веревского “перетащили” на свой клон уже 1300 участков земли.

Ранее вдова Давыденко сообщила, что пока идут суды люди Веревского успели собрать урожай “Агродома”, а вырученные за него средства присвоить себе.