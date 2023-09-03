Вересень в Україні буде теплим та з нестачею дощів: синоптики дали прогноз

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"Вересень є перехідним місяцем від літа до осені, якому властиво загальне зниження температури повітря, послаблення грозової діяльності та інших конвективних явищ. Середня температура повітря зазвичай коливається в межах +13…+20 °С", - йдеться у повідомленні.

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Також синотики зазначають, що на поверхні ґрунту, а в другій половині місяця і в повітрі, вже можуть відзначатися заморозки. Кількість опадів становить у середньому 35 – 75 мм, у західних областях та у Карпатах 80 – 130 мм. Фіксуються значні річні варіації кількості опадів. В окремі роки під впливом полів високого тиску дощі можуть бути відсутніми, у той час як у сезони з підвищеною циклонічною діяльністю може випадати 2 – 3 місячних норм опадів, або навіть більше.

Зазначається, що цього року перша декада вересня характеризуватиметься в Європі переважанням області зниженого тиску на тлі висотної улоговини, орієнтованої меридіонально з віссю приблизно через Велику Британію на Італію. На противагу цьому, над Східною Європою розташується висотний гребінь. Завдяки подібній циркуляції в Україні перші дні вересня будуть теплими, місцями спекотними з денними максимальними температурами в межах +24…+30 °С, на півдні та сході до +33 °С. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +10…+16 °С, на крайньому півдні та на узбережжях морів +17…+20 °С. Дощі переважно пройдуть у західних, центральних та північних областях. Східні та південні регіони залишаться з дефіцитом опадів та розвитком посухи.

У другій і третій декадах вересня в Європі встановиться фон підвищеного атмосферного тиску зі смугою максимуму, що суттєво проявиться в північній частині регіону. Таким чином, циклонічна діяльність в Атлантико-Європейському секторі виявиться пригніченою. Це прямо позначиться і на зволоженні більшості країн. Зокрема, в Україні опади в цей період малоймовірні. Розмиті атмосферні фронти принесуть локальні дощі переважно на Правобережжя країни. У східних та південних областях відмічатиметься значний ризик посилення посухи та збереження найвищого рівня пожежної небезпеки (5 клас). Температурне тло поступово знижуватиметься як вдень, так і вночі. Мінімальні температури в нічний час становитимуть орієнтовно +6…+13 °С, вдень повітря прогріватиметься до +20…+26 °С. У південній половині ночі виявляться помітно теплішими – близько +12…+18 °С, в денні години стовпчики термометрів покажуть +22…+28 °С.

У третій декаді місяця на тлі скорочення світлового дня, а також за рахунок низької відносної вологості, на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки. У західних областях і на крайній півночі країни в окремі ночі від’ємні температури можуть фіксуватися й у повітрі.

З урахуванням вищевикладених факторів, а також на підставі прогностичних даних Українського гідрометцентру, можна відзначити, що середньомісячна температура вересня очікується в межах +15…+20 °С, що на 1 – 3 °С вище за кліматичну норму. Кількість опадів становитиме 25 – 65 мм; у західних областях місцями 70 – 100 мм, що у межах норми, подекуди нижче за норму на 20 – 30%.

Нагадаємо

Кінець літа цього року в Україні прогнозувався з грозовими дощами і навіть подекуди зі шквалами. Температура спаде, місцями до 20 градусів тепла вдень, і знизиться наступними днями на 2-5°.