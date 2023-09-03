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Сентябрь в Украине будет теплым и с нехваткой дождей: синоптики дали прогноз

Сентябрь в Украине будет теплым и с нехваткой дождей: синоптики дали прогноз

Киев • УНН

 • 1300471 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Ожидается, что сентябрь будет теплым, однако с недостатком дождей в большинстве областей Украины, отмечают синоптики, пишет УНН.

Цитата

"Сентябрь является переходным месяцем от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры воздуха, ослабление грозовой деятельности и других конвективных явлений. Средняя температура воздуха обычно колеблется в пределах +13…+20 °С", - говорится в сообщении. 

Детали

Также синотики отмечают, что на поверхности почвы, а во второй половине месяца и в воздухе, уже могут отмечаться заморозки. Количество осадков составляет в среднем 35 – 75 мм, в западных областях и в Карпатах 80 – 130 мм. Фиксируются значительные годовые вариации количества осадков. В отдельные годы под влиянием полей высокого давления дожди могут отсутствовать, в то время как в сезоны с повышенной циклонической деятельностью может выпадать 2 – 3 месячных нормы осадков, или даже больше.

Отмечается, что в этом году первая декада сентября будет характеризоваться в Европе преобладанием области пониженного давления на фоне высотной котловины, ориентированной меридионально с осью примерно через Великобританию на Италию. В противовес этому, над Восточной Европой расположится высотный гребень. Благодаря подобной циркуляции в Украине первые дни сентября будут теплыми, местами жаркими с дневными максимальными температурами в пределах +24…+30 °С, на юге и востоке до +33 °С. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+16 °С, на крайнем юге и на побережьях морей +17…+20 °С. Дожди преимущественно пройдут в западных, центральных и северных областях. Восточные и южные регионы останутся с дефицитом осадков и развитием засухи.

Во второй и третьей декадах сентября в Европе установится фон повышенного атмосферного давления с полосой максимума, что существенно проявится в северной части региона. Таким образом, циклоническая деятельность в Атлантико-Европейском секторе окажется подавленной. Это прямо скажется и на увлажнении большинства стран. В частности, в Украине осадки в этот период маловероятны. Размытые атмосферные фронты принесут локальные дожди преимущественно на Правобережье страны. В восточных и южных областях будет отмечаться значительный риск усиления засухи и сохранения высокого уровня пожарной опасности (5 класс). Температурный фон постепенно будет снижаться как днем, так и ночью. Минимальные температуры в ночное время составят ориентировочно +6…+13 °С, днем воздух будет прогреваться до +20…+26 °С. В южной половине ночи окажутся заметно теплее – около +12…+18 °С, в дневные часы столбики термометров покажут +22…+28 °С.

В третьей декаде месяца на фоне сокращения светового дня, а также за счет низкой относительной влажности, на поверхности почвы будут отмечаться заморозки. В западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи от’емкие температуры могут фиксироваться и в воздухе.

С учетом вышеизложенных факторов, а также на основании прогностических данных Украинского гидрометцентра, можно отметить, что среднемесячная температура сентября ожидается в пределах +15…+20 °С, что на 1 – 3 °С выше климатической нормы. Количество осадков составит 25 – 65 мм; в западных областях местами 70 – 100 мм, что в пределах нормы, местами ниже нормы на 20 – 30%.

Напомним

Конец лета этого года в Украине прогнозировался с грозовыми дождями и даже местами со шквалами. Температура спадет, местами до 20 градусов тепла днем, и снизится в последующие дни на 2-5°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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