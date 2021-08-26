Верещук злетіла над Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Народний депутат Ірина Верещук розмістила у Facebook фото польоту на американському військово-транспортному літаку MC-130, повідомляє УНН.
Оглядовий політ відбувся над Києвом вчора, 25 серпня, у рамках спільних заходів військово-політичного співробітництва між Україною та США.
Деталі
Українську сторону зокрема представляв Командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України генерал-майор Григорій Галаган. На борту літака також був Командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил США в Європі генерал-майор Девід Тейбор.
Верещук останнім часом бере активну участь в спільних заходах разом з військовим керівництвом армій країн НАТО, демонструючи прихильність курсу на вступ до Північно — Атлантичного Альянсу.
Командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України генерал-майор Галаган очолює Сили спецоперацій із серпня 2020-го. Більшу частину своєї військової служби присвятив Центру спеціальних операцій “А” Служби безпеки України. Галаган входить до тих небагатьох офіцерів, які проходили службу в Криму і які, не зрадивши присязі, після початку російської окупації півострова вийшли на материкову частину України.
Генерал-майор Тейбор — з 2020 року Командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил США в Європі. Тейбор починав свою службу в 21 ескадрильї спеціальних операцій Повітряних сил. Бойовий офіцер: був командиром 438 експедиційної авіаційної групи в Афганістані.
Додатково
Літак MC-130 — сімейство літаків компанії Lockheed для виконання завдань спеціальних операцій, розроблених на базі класичного варіанту військово-транспортного літака C-130. Літак MC-130 став першим у світі літаком, який безпосередньо розроблявся під вимоги проведення прихованих спеціальних операцій й пройшов практичні випробування в умовах В’єтнамської війни.
В Україні є власний аналог американського літака. Це — Ан-178 Наприкінці 2020 року Міноборони України уклало контракт з ДП “Антонов” на три нові військово-транспортні літаки Ан-178 для армії. Це перше за часи незалежності державне замовлення на створення українських літаків для армії.