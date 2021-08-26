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Верещук взлетела над Киевом

Верещук взлетела над Киевом

Киев  •  УНН

 • 24501 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Народный депутат Ирина Верещук разместила в Facebook фото полета на американском военно-транспортном самолете MC-130, сообщает УНН.

Обзорный полет состоялся над Киевом вчера, 25 августа, в рамках совместных мероприятий военно-политического сотрудничества между Украиной и США.

Детали

Украинскую сторону в частности представлял Командующий Сил специальных операций Вооруженных сил Украины генерал-майор Григорий Галаган. На борту самолета также был Командующий Сил специальных операций Вооруженных сил США в Европе генерал-майор Дэвид Тейбор.

Верещук последнее время активно участвует в совместных мероприятиях вместе с военным руководством армий стран НАТО, демонстрируя приверженность курсу на вступление в Северо - Атлантический Альянс.

Командующий Сил специальных операций Вооруженных сил Украины генерал-майор Галаган возглавляет Силы спецопераций с августа 2020-го. Большую часть своей военной службы посвятил Центру специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Галаган входит в число немногих офицеров, проходивших службу в Крыму и которые, изменив присяге, после начала российской оккупации полуострова вышли на материковую часть Украины.

Генерал-майор Тейбор - с 2020 года Командующий Сил специальных операций Вооруженных сил США в Европе. Тейбор начинал свою службу в 21 эскадрилье специальных операций Воздушных сил. Боевой офицер: был командиром 438 экспедиционной авиационной группы в Афганистане.

Дополнительно

Самолет MC-130 - семейство самолетов компании Lockheed для выполнения задач специальных операций, разработанных на базе классического варианта военно-транспортного самолета C-130. Самолет MC-130 стал первым в мире самолетом, который непосредственно разрабатывался под требования проведения скрытых специальных операций и прошел практические испытания в условиях Вьетнамской войны.

В Украине есть собственный аналог американского самолета. Это - Ан-178. В конце 2020 года Минобороны Украины заключило контракт с ГП "Антонов" на три новые военно-транспортные самолеты Ан-178 для армии. Это первый за время независимости государственный заказ на создание украинских самолетов для армии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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