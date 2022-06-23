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Верещук з початку року отримала понад 290 тис. грн зарплати

Верещук з початку року отримала понад 290 тис. грн зарплати

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук отримала за п'ять місяців цього року понад 290 тис. грн заробітної плати. Про це журналісту УНН повідомили у Секретаріаті Кабінету міністрів у відповідь на запит.

Деталі

З січня по травень 2022 року Ірина Верещук отримала 293 796,15 грн заробітної плати. Найбільші суми виплат вона отримала у квітні та травні - по 61 397,35 грн. У березні та лютому по 57 130,85 грн, у січні – 56 739,75 грн.

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З листопада по грудень 2021 року Верещук отримала 100 775,12 грн заробітної плати. У грудні вона отримала 54 901,55 грн, у листопаді - 45 873,57 грн.

Додамо

4 листопада 2021 року Верховна Рада призначила Ірину Верещук на посаду віцепрем'єра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Окрім того, у Мінреінтеграції журналісту УНН повідомили у відповідь на запит, що за 2021 рік заступник Верещук з питань європейської інтеграції Олексій Яременко отримав 911 810,60 грн заробітної плати. Найбільшу суму за минулий рік він отримав у серпні - 150 036,03 грн. У січні - 115 138,64 грн, у листопаді - 80 168,56 грн, у грудні - 74 433,60 грн. у квітні - 68 508,43 грн, у липні - 67 042,25 грн, у червні - 67 033,97 грн,

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За п'ять місяців 2022 року Олексій Яременко отримав 448428,56 грн. заробітної плати. Найбільшу суму у квітні - 132 314,07 грн. У березні - 91 409,24 грн, у лютому - 83 737,80 грн, у травні - 78 939,45 грн, у січні - 62 028,00.

Доповнення

Кабінет міністрів у лютому визначив схему посадових окладів для держслужбовців на 2022 рік.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявляв, що висока зарплата чиновників – це професійна необхідність.

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