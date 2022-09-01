Верещук: з 1 жовтня підвищать виплати тим, хто прихистив переселенців

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"Відбулася завершальна нарада щодо цього. Дійсно, з 1 жовтня тим людям, які будуть надавати прихисток нашим внутрішньо переміщеним особам, за кожну людину буде виплачуватися 900 гривень. Зараз це 450 грн. На опалювальний сезон за кожну людину буде додатково 900 грн", - наголосила Верещук.

Деталі

За її словами, уряд вже вніс зміни до порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО. Зокрема, у програму "Прихисток", яка діє відповідно до цього порядку.

Товариство Червоного Хреста України за домовленістю з КМУ планує фінансувати повний обсяг витрат на компенсацію за розміщення ВПО.

"Ми досягли згоди. 6 вересня буде підписано меморандум. До 1 жовтня усі необхідні постанови будуть прийняті", - сказала Верещук.

Вона наголосила, що після 24 лютого ситуація на тимчасово окупованих територіях кардинально змінилася.

"Те, що ви зараз бачите та чуєте деяких, перепрошую, ідіотів, які стали колаборантами і голосно кричать про те, що вони навіки з росією - це ви чуєте лише малесеньку частинку відсотка людей які там, а десятки тисяч людей мовчки намагаються вижити, не беруть паспорти (російські – ред.), не йдуть на жодні референдуми, не йдуть на співпрацю. Працюють, живуть та намагаються витримати. І, повірте, ми чуємо їхнє мовчання. І зробимо все, щоб вони повернулися якомога швидше", - сказала Верещук.

Нагадаємо

У будівлях закладів освіти, які працюватимуть онлайн, розмістять внутрішньо переміщених осіб.