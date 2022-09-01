Верещук: с 1 октября повысят выплаты тем, кто приютил переселенцев

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"Состоялось завершающее совещание по этому поводу. Действительно, с 1 октября тем людям, которые будут предоставлять убежище нашим внутренне перемещенным лицам, за каждого человека будет выплачиваться 900 гривен. Сейчас это 450 грн. На отопительный сезон за каждого человека будет дополнительно 900 грн", - подчеркнула Верещук.

Детали

По ее словам, правительство уже внесло изменения в порядок компенсации расходов за временное размещение ВПЛ. В частности, в программу "Убежище", которая действует в соответствии с этим порядком.

Общество Красного Креста Украины по договоренности с КМУ планирует финансировать полный объем расходов на компенсацию за размещение ВПЛ.

"Мы достигли согласия. 6 сентября будет подписан меморандум. До 1 октября все необходимые постановления будут приняты", - сказала Верещук.

Она подчеркнула, что после 24 февраля ситуация на временно оккупированных территориях кардинально изменилась.

"То, что вы сейчас видите и слышите некоторых, извиняюсь, идиотов, ставших коллаборантами и громко кричащих о том, что они навеки с россией - это вы слышите лишь крошечную частицу процента людей которые там, а десятки тысяч людей молча пытаются выжить, не берут паспорта (российские – ред.), не идут ни на какие референдумы, не идут на сотрудничество, работают, живут и пытаются выдержать, и, поверьте, мы слышим их молчание, и сделаем все, чтобы они вернулись как можно скорее ", – сказала Верещук.

Напомним

В зданиях учебных заведений, которые будут работать онлайн, разместят внутренне перемещенных лиц.