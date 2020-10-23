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Верещук відрізняється від Кличка розумінням управлінських процесів - експерт

Верещук відрізняється від Кличка розумінням управлінських процесів - експерт

Київ • УНН

 • 8918 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Кандидат у мери Києва Ірина Верещук відрізняється від чинного мера та кандидата в мери Києва Віталія Кличка розумінням управлінських процесів. Про це у своєму Facebook написав політолог Ростислав Балабан, передає УНН.

За його словами, кияни мають унікальний шанс на позитивні зміни, що пов’язано з муніципальним управлінням і міським життям.

"Звичайно, проголосувавши за стару команду в обличчі Кличка, ми отримаємо черговий асфальтовий ремонт через 5 років. Причому, він буде по тих самих вулицях, що і сьогодні, бо політтехнологи не будуть міняти карту дислокацій ремонтів.
Є надія на людину з військовим вишкілом, справжнім офіцером і кандидатським дослідженням в сфері муніципального управління. Я не говорю про відповідну освіту в Академії державного управління. І це Верещук. Верещук відрізняється від Кличка не тільки живою риторикою, але і розумінням управлінських процесів", - пише політолог.

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Балабан констатував, що у Києві місцеве самоврядування "схлопнулось" до Хрещатика, а районні адміністрації стали великими ЖЕКами.

"Київ, за попередні 5 років, мав усі шанси стати взірцем і з відновленням лікарень, і впровадженням іновацій, щодо транспорту, чи бізнес-інкубаторів, і багато іншого. Натомість мали кампанію із знесення МАФів, а потім заміною на нові МАФи з новим власником, як правило близьким до КМДА", - додає він.

Своєю чергою, Верещук в парламенті стадної поведінки не демонструє, вважає Балабан.

"Як мінімум це підтверджує її неголосування по земельних питаннях. Критично оцінює "зашквари" однопартійців, а не вигороджує, як багато хто. Коротко - має власну позицію", - пише експерт.

Саме від Верещук варто очікувати реальних змін для Києва і киян, вважає Балабан.

"Парадокс, але Верещук заморочилась і підготувала передвиборчу програму, на відміну від інших кандидатів. (Хто бачив програму від чинного мера?) В даному випадку рекомендую прочитати програму Ірини Верещук. Там є ініціативи, які важливі для Києва і передбачають урядову підтримку. І це правильно для кандидата від провладної сили", - резюмував він.

Нагадаємо, за даними соціологів, у Кличка немає шансів перемогти в першому турі, тому як його рейтинг сьогодні становить 36,3%.

У столичних виборах планують взяти участь близько 70% киян, а 25% городян ще не визначилися, за кого з кандидатів у мери будуть голосувати.

Також нагадаємо, експерти не виключають програшу Кличка в другому турі виборів, підкреслюючи, що у мера сформувався надвисокий антирейтинг. 

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