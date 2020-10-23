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Верещук отличается от Кличко пониманием управленческих процессов - эксперт

Верещук отличается от Кличко пониманием управленческих процессов - эксперт

Киев  •  УНН

 • 8917 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук отличается от действующего мэра и кандидата в мэры Киева Виталия Кличко пониманием управленческих процессов. Об этом в своем Facebook написал политолог Ростислав Балабан, передает УНН.

По его словам, киевляне имеют уникальный шанс на положительные изменения, что связано с муниципальным управлением и городской жизнью.

"Конечно, проголосовав за старую команду в лице Кличко, мы получим очередной асфальтовый ремонт через 5 лет. Причем, он будет по тем же улицам, что и сегодня, потому что политтехнологи не будут менять карту дислокации ремонтов.
Есть надежда на человека с военной подготовкой, настоящего офицера и кандидатским исследованием в сфере муниципального управления. Я не говорю о соответствующем образовании в Академии государственного управления. И это Верещук. Верещук отличается от Кличко не только живой риторикой, но и пониманием управленческих процессов", - пишет политолог.

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Балабан констатировал, что в Киеве местное самоуправление "схлопнулось" до Крещатика, а районные администрации стали большими ЖЭКами.

"Киев, за предыдущие 5 лет, имел все шансы стать образцом и с восстановлением больниц и внедрением инноваций, относительно транспорта, или бизнес-инкубаторов, и многое другое. При этом имели кампанию по сносу МАФов, а затем заменой на новые МАФы с новым владельцем, как правило близким к КГГА", - добавляет он.

В свою очередь, Верещук в парламенте стадного поведения не демонстрирует, считает Балабан.

"Как минимум это подтверждает ее неголосование по земельным вопросам. Критически оценивает "зашквары" однопартийцев, а не выгораживает, как многие. Коротко - имеет свою позицию", - пишет эксперт.

Именно от Верещук стоит ожидать реальных изменений для Киева и киевлян, считает Балабан.

"Парадокс, но Верещук заморочилась и подготовила предвыборную программу, в отличие от других кандидатов. (Кто видел программу от действующего мэра?) В данном случае рекомендую прочитать программу Ирины Верещук. Там есть инициативы, которые важны для Киева и предусматривают правительственную поддержку. И это правильно для кандидата от правящей силы", - резюмировал он.

Напомним, по данным социологов, у Кличко нет шансов победить в первом туре, так как его рейтинг сегодня составляет 36,3%.

В столичных выборах планируют принять участие около 70% киевлян, а 25% горожан еще не определились, за кого из кандидатов в мэры будут голосовать.

Также напомним, эксперты не исключают проигрыша Кличко во втором туре выборов, подчеркивая, что у мэра сформировался сверхвысокий антирейтинг.

Украинские Национальные Новости

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