Верещук: Українці поневолі стають жертвами інформаційних атак
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Україна живе в період першої світової гібридної війни, тож українці невільно стають жертвами інформаційних атак. Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
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"Ми живемо в період першої світової гібридної війни. Такого дійсно ще не було. Як і пандемії під час інтернету та соціальних мереж. Були пандемії й до цього, правда ж? Людство змагалося і перемагало віруси. Але щоб все було онлайн і під час онлайн-обговорень — це вперше", — сказала Верещук.
Водночас, Верещук переконана, що панічні настрої в соцмережах не відповідають настроям людей на вулиці.
"І ви бачите, які апокаліптичні настрої у мережі. Це, звичайно, не відповідає дійсності на вулицях. Якщо ви поїдете на Луганщину або на Донеччину, то побачите там спокійних працьовитих людей, які кожен на своєму місці працюють і намагаються працювати, жити, розвиватися, ростити дітей, пекти хліб, вчити та лікувати", - зазначила міністр.
Інформпростір сьогодні переповнений великою кількістю інформаційних атак, додала Верещук.
"І ми змушені як влада, як опозиція — всі, хто має дотичність — пояснювати, роз'яснювати, давати рекомендації й навіть заспокоювати. Бо ми точно розуміємо, що відбувається — принаймні у тих межах, які в нас сьогодні є. Маю на увазі події всередині країни і навколо", — сказала вона