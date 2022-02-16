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Верещук: Украинцы поневоле становятся жертвами информационных атак

Верещук: Украинцы поневоле становятся жертвами информационных атак

Киев • УНН

 • 10642 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украина живет в период первой мировой гибридной войны, поэтому украинцы невольно становятся жертвами информационных атак. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

"Мы живем в период первой мировой гибридной войны. Такого действительно еще не было. Как и пандемии во время интернета и социальных сетей. Были пандемии и до этого, правда ведь? Человечество соревновалось и побеждало вирусы. Но чтобы все было онлайн и во время онлайн-обсуждений — это впервые", — сказала Верещук.

В то же время Верещук убеждена, что панические настроения в соцсетях не соответствуют настроениям людей на улице.

"И вы видите, какие апокалиптические настроения в сети. Это, конечно, не соответствует действительности на улицах. Если вы поедете в Луганскую или Донецкую область, то увидите там спокойных трудолюбивых людей, которые каждый на своем месте работают и пытаются работать, жить, развиваться, растить детей, печь хлеб, учить и лечить", — отметила министр.

Информпространство сегодня переполнено большим количеством информационных атак, добавила Верещук.

"И мы вынуждены как власть, как оппозиция — все, кто имеет сопричастность — объяснять, разъяснять, давать рекомендации и даже успокаивать. Потому что мы точно понимаем, что происходи – по крайней мере в тех пределах, которые у нас сегодня есть. Имею в виду события внутри страны и вокруг", — сказала она

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