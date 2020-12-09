Верещук: у збройному конфлікті з РФ Україна має покладатися на себе, а не ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У збройному конфлікті з Росією Україна має розраховувати на власні сили, а не чекати допомоги від ЄС. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила народний депутат від партії “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН.
“Нам не потрібно перемагати російську армію, нам треба зробити так, щоб Росія не йшла далі, і щоб її агресія не продовжувалася. І не варто цілковито покладатися на Європу, треба покладатися на свої сили, на зміцнення обороноздатності. На все те, що робить нас сильнішими.
Армія, боєздатність держави, можливість дати відсіч — це завжди та карта для політика, дипломата і Верховного Головнокомандувача, яка дозволяє дивитися прямо в очі, не боятися за результати перемовин, пам’ятаючи, що за плечима стоїть український народ”, — сказала вона.
Збройний конфлікт з РФ можна вирішити дипломатичним шляхом, продовжила Верещук. Але не з чинним керівництвом Кремля, додала вона.
“Я за те, щоб змінився політичний устрій Росії, щоб змінилося керівництво Кремля. Бо ми не можемо з ними домовитися, ми не можемо вийти на прямі перемовини, де Росія визнає себе стороною конфлікту”, — каже нардеп.