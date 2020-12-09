Верещук: в вооруженном конфликте с РФ Украина должна полагаться на себя, а не ЕС

"Нам не нужно побеждать российскую армию, нам надо сделать так, чтобы Россия не шла дальше, и чтобы ее агрессия не продолжалась. И не стоит полностью полагаться на Европу, надо полагаться на свои силы, на укрепление обороноспособности. На все то, что делает нас сильнее.

Армия, боеспособность государства, возможность дать отпор - это всегда та карта для политика, дипломата и Верховного Главнокомандующего, которая позволяет смотреть прямо в глаза, не бояться за результаты переговоров, помня, что за плечами стоит украинский народ", - сказала она.

Вооруженный конфликт с РФ можно решить дипломатическим путем, продолжила Верещук. Но не с действующим руководством Кремля, добавила она.

"Я за то, чтобы изменился политический строй России, чтобы сменилось руководство Кремля. Потому что мы не можем с ними договориться, мы не можем выйти на прямые переговоры, где Россия признает себя стороной конфликта", - говорит нардеп.