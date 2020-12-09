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Верещук: в вооруженном конфликте с РФ Украина должна полагаться на себя, а не ЕС

Верещук: в вооруженном конфликте с РФ Украина должна полагаться на себя, а не ЕС

Киев  •  УНН

 • 9860 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В вооруженном конфликте с Россией Украина должна рассчитывать на собственные силы, а не ждать помощи от ЕС. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Нам не нужно побеждать российскую армию, нам надо сделать так, чтобы Россия не шла дальше, и чтобы ее агрессия не продолжалась. И не стоит полностью полагаться на Европу, надо полагаться на свои силы, на укрепление обороноспособности. На все то, что делает нас сильнее.

Армия, боеспособность государства, возможность дать отпор - это всегда та карта для политика, дипломата и Верховного Главнокомандующего, которая позволяет смотреть прямо в глаза, не бояться за результаты переговоров, помня, что за плечами стоит украинский народ", - сказала она.

Вооруженный конфликт с РФ можно решить дипломатическим путем, продолжила Верещук. Но не с действующим руководством Кремля, добавила она.

"Я за то, чтобы изменился политический строй России, чтобы сменилось руководство Кремля. Потому что мы не можем с ними договориться, мы не можем выйти на прямые переговоры, где Россия признает себя стороной конфликта", - говорит нардеп.

Украинские Национальные Новости

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