Верещук: "Слуга народу" обговорить кандидатів на посади міністрів на засіданні в Трускавці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук припускає, що на засіданні в Трускавці члени фракції обговорять кандидатів на посади міністрів, передає УНН.
Цитата:
"На попередній фракції ми вирішили, що кандидатів у міністри пропонують комітети. І, дійсно, в Трускавці ми будемо обговорювати такі кандидатури, які пропонують комітети", - сказала вона в ефірі одного з телеканалів.
Додамо
Раніше стало відомо, що фракція "Слуга народу" збереться на велику нараду за участю Президента України Володимира Зеленського в кінці тижня. Зустріч, можливо, відбудеться в Трускавці.