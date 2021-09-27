Верещук: "Слуга народу" обговорить кандидатів на посади міністрів на засіданні в Трускавці

Цитата:

"На попередній фракції ми вирішили, що кандидатів у міністри пропонують комітети. І, дійсно, в Трускавці ми будемо обговорювати такі кандидатури, які пропонують комітети", - сказала вона в ефірі одного з телеканалів.

Додамо

Раніше стало відомо, що фракція "Слуга народу" збереться на велику нараду за участю Президента України Володимира Зеленського в кінці тижня. Зустріч, можливо, відбудеться в Трускавці.



