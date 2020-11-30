Верещук розповіла, як підтримує імунітет
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Народний депутат Ірина Верещук тримає себе у тонусі за допомогою помірних фізичних навантажень, гарного настрою та квашеної капусти. У своєму Facebook вона розповіла, як стежить за своїм фізичним та моральним здоров’ям, передає УНН.
Так, нардеп підкреслила, що в умовах пандемії головне мати гарний імунітет.
"Кожен підтримує імунітет по-своєму. Я не лікар, не даю медичні поради. Але, хочу поділитись як я намагаюся це робити", - пише Верещук.
Насамперед нардеп стежить за своїм настроєм, тримаючи його на "позитиві".
"Не дуже нервую (коли трапляється, то з’їдаю цукерку). Намагаюсь спати не менше 7 годин на добу. Колись в минулому нехтувала сном, тепер намагаюся дотримуватись дисципліни сну", - вказує Верещук.
Також нардеп розповіла про користь від помірних фізичних навантажень.
"Зі спортзалом на вихідних зараз проблема, а в робочі дні потрапити в спортзал для мене нереально. Після карантину все налагодиться. А, поки що, присідаю та віджимаюсь вдома, зранку та ввечері. Можливо, фігурі це не дуже допомагає, але кров точно розганяє", - підкреслила вона.
Окрім того Верещук вживає природні вітаміни.
"Для поповнення вітаміну С їм квашену капусту та мандарини", - поділилася нардеп.
А ще – Верещук намагається побільше ходити пішки.
"Насамкінець, завжди пам’ятаю слова, які приписують царю Соломону: "Все минає". І цей вірус мине, і ми знову будемо жити, не боячись підхопити "ту заразу", - резюмувала вона.