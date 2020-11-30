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Верещук рассказала, как поддерживает иммунитет

Верещук рассказала, как поддерживает иммунитет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Народный депутат Ирина Верещук держит себя в тонусе с помощью умеренных физических нагрузок, хорошего настроения и квашеной капусты. В своем Facebook она рассказала, как следит за своим физическим и моральным здоровьем, передает УНН.

Так, нардеп подчеркнула, что в условиях пандемии главное иметь хороший иммунитет.

"Каждый поддерживает иммунитет по-своему. Я не врач, не даю медицинские советы. Но, хочу поделиться как я пытаюсь это делать", - пишет Верещук.

Прежде всего нардеп следит за своим настроением, держа его на "позитиве".

"Не очень нервничаю (когда случается, то съедаю конфетку). Пытаюсь спать не менее 7 часов в сутки. Когда в прошлом пренебрегала сном, теперь стараюсь придерживаться дисциплины сна", - указывает Верещук.

Также нардеп рассказала о пользе от умеренных физических нагрузок.

"Со спортзалом на выходных сейчас проблема, а в рабочие дни попасть в спортзал для меня нереально. После карантина все наладится. А пока что приседаю и отжимаюсь дома утром и вечером. Возможно, фигуре это не очень помогает, но кровь точно разгоняет", - подчеркнула она.

Кроме того Верещук принимает природные витамины.

"Для пополнения витамина С ем квашеную капусту и мандарины", - поделилась нардеп.

А еще - Верещук пытается побольше ходить пешком.

"Наконец, всегда помню слова, которые приписывают царю Соломону: "Все проходит". И этот вирус пройдет, и мы снова будем жить, не боясь подхватить "эту заразу", - резюмировала она.

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