Верещук розповіла про “веселі періоди” у військовому інституті

“У військовому інституті нас тримали так би мовити в „єжових рукавицях“ і обмежували. Але, тим не менш, після навчального процесу, як правило, ввечері — ми дозволяли собі трішки побешкетувати”, — сказала Верещук.

Довідка УНН. Ірина Верещук закінчила Рава-Руську школу з золотою медаллю, після чого вступила у Військовий інститут при Львівській політехніці.