Верещук розповіла про “веселі періоди” у військовому інституті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні, у міжнародний день студентів, українські політики пригадували свої студентські роки. Про “веселі періоди” у військовому інституті розповіла в ефірі одного з телеканалів народний депутат від “СН” Ірина Верещук, передає УНН.
“У військовому інституті нас тримали так би мовити в „єжових рукавицях“ і обмежували. Але, тим не менш, після навчального процесу, як правило, ввечері — ми дозволяли собі трішки побешкетувати”, — сказала Верещук.
Довідка УНН. Ірина Верещук закінчила Рава-Руську школу з золотою медаллю, після чого вступила у Військовий інститут при Львівській політехніці.