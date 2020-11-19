Верещук розповіла про ситуацію з ФОПами

"Ми вкотре будемо зустрічатися. Ми – я зараз говорю про депутатів від Слуги народу, які хочуть зустрічатися і хочуть чути ФОПів. Я звичайно серед цих депутатів. Я не йшла коридорами підземелля Верховної ради, я йшла до людей, я з ними розмовляла. Я їх чую, я співчуваю їхній проблемі сьогодні, я готова всіляко підтримувати їх, готова доносити і до Президента, і до нашої фракції. Ми зустрічалися з Давидом Арахамією, ми робили з Данилом Гетманцевим в Комітеті з податкової і митної політики зустрічі, офіційні, публічні, не публічні. Але, на сьогодні нам треба для себе визначити, хто насправді недопрацьовує? Дрібний підприємець? Мікро-підприємець? Чи велика мережа, яка ховається під обличчям ФОПа. "ФОП", який насправді не хоче платити податки, який вважає себе "єдинщиком", а заробляє мільйони", - сказала вона.

Верещук прокоментувала принципову позицію керівника профільного комітету Данила Гетманцева.

"Пан Гетманцев має свою теорію, в яку він щиро вірить. Вірить в те, що якщо фіскалізувати все, справа зрушиться з місця, я маю на увазі детінізацію. Але можна одним аргументом розбити усю утопічність цієї теорії. Якщо справа у фіскалізації, то вся спиртова галузь ледь не з 2010 року повністю під РРО. І, у нас є результат? Ми точно детінізували спиртову галузь? Не говорячи вже про інші", - сказала вона.

В країні 230 митних переходів і 1,5 млн підприємців, продовжила Верещук- потрібно починати саме з митниць.

"Люди не можуть пояснити походження товару. Ви же розумієте, його треба облікувати, а щоб його облікувати треба пояснити походження, а, як правило, у нас товар контрабандний. Потрібно починати з цього, я же тому і сказала про 230 митних переходів. Щоб не шукати ось цей товар, який заїхав як зелений горошок, а насправді є D&G сукенкою, ніж шукати його у кінцевого продавця", - підсумувала нардеп.

Нагадаємо, Ірина Верещук виступає проти карантину вихідного дня і фіскалізації ФОПів.