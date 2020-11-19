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Верещук рассказала о ситуации с ФЛП

Верещук рассказала о ситуации с ФЛП

Киев  •  УНН

 • 14385 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Переговорный процесс с ФЛП продолжается. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала народный депутат от партии "СН" Ирина Верещук, передает УНН.

"Мы еще раз будем встречаться. Мы - я сейчас говорю о депутатах от Слуги народа, которые хотят встречаться и хотят слышать ФЛП. Я обычно среди этих депутатов. Я не шла по коридорам подземелья Верховной Рады, я шла к людям, я с ними разговаривала. Я их слышу, я сочувствую их проблеме сегодня, я готова всячески поддерживать их, готова доносить и до Президента, и до нашей фракции. Мы встречались с Давидом Арахамия, мы делали с Данилом Гетманцевым в Комитете по налоговой и таможенной политики встречи, официальные, публичные, не публичные. Но, сегодня нам надо для себя определить, кто на самом деле не дорабатывает? Мелкий предприниматель? Микро-предприниматель? Или большая сеть, которая скрывается под лицом ФЛП. "ФЛП", который на самом деле не хочет платить налоги, считающий себя "единщиком", а зарабатывает миллионы", - сказала она.

Верещук прокомментировала принципиальную позицию руководителя профильного комитета Данила Гетманцева.

"Господин Гетманцев имеет свою теорию, в которую он искренне верит. Верит в то, что если фискализировать все, дело сдвинется с места, я имею в виду детенизацию. Но можно одним аргументом разбить всю утопичность этой теории. Если дело в фискализации, то вся спиртовая отрасль чуть ли не с 2010 года полностью под РРО. И у нас есть результат? Мы точно детенизировали спиртовую отрасль? Не говоря уже о других", - сказала она.

В стране 230 таможенных переходов и 1,5 млн предпринимателей, продолжила Верещук- нужно начинать именно с таможень.

"Люди не могут объяснить происхождение товара. Вы же понимаете, его надо учесть, а чтобы его учесть надо объяснить происхождение, а, как правило, у нас товар контрабандный. Нужно начинать с этого, я же так и сказала о 230 таможенных переходах. Чтобы не находить вот этот товар, который заехал как зеленый горошек, а на самом деле является D&G платьицем, чем искать его у конечного продавца", - подытожила нардеп.

Напомним, Ирина Верещук выступает против карантина выходного дня и фискализации ФЛП.

Украинские Национальные Новости

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