Верещук розповіла про роль України у битві за "новий" космос

Для початку Україна має визначитися, навіщо їй космос, говорить нардеп.

"Це має бути пріоритетом для держави. Я пам'ятаю велику роботу з цього приводу Леоніда Кучми у 1997 році. Він, як ви знаєте, мав дотичність до космічної галузі, безпосередню, і точно розумів, для чого це державі. Зараз пріоритети інші, і це - об'єктивно: агресія РФ і ті проблеми, з якими ми зараз змагаємося", - каже Верещук.

Втім, Україна може розвивати як приватний, так і цивільний космос, переконана нардеп.

"Це може бути державно-приватне партнерство, міжнародне партнерство, до речі. Ми можемо взяти собі у партнери ті держави, які не були космічними. Наприклад, Польща. Радянський Союз зробив все, щоб вона не була космічною державою, а вони зараз і над космічною програмою хочуть працювати, і ракетоносій робити. Можна прив’язатися до висококосмічних держав. Наприклад, Франція - вона є у клубі космічних держав. Не говорячи про США. Ми можемо зробити кілька програм і стати частиною великого проекту, і тут - жодної фантастики", - вважає вона.

Раніше Верещук зауважила, що сьогодні Україна не має ані коштів, ані стратегії в освоєнні космосу.