Верещук розповіла, чому Україна "втрачає" космос

"Космічна галузь - дуже наукоємна і дороговартісна. І тут нам варто визначитися, які у нас пріоритети: чи готові ми, як держава, вкладати мільярди гривень у освоєння космосу? Друге питання: а чи здатні ми швидко оцивільнити космос, зробити його приватним. Бо космічні програми, як правило, є державними, закритими, і їх треба відкривати. А це все законодавчі зміни і час", - каже нардеп.

Україна із рівноправного переросла у номінального члена клубу космічних держав, продовжила Верещук.

"Наразі ми втратили рівноправність у партнерстві. Ми постачаємо елементи, комплектуючі, але, на жаль, не є провайдером. Тому, як ми намалюємо, а потім наповнимо змістом нашу національну програму, стратегію космічної галузі, так і будемо далі працювати", - додала вона.