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Верещук рассказала о роли Украины в битве за "новый" космос

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украина теряет позиции в развитии космической отрасли. Однако, при желании чиновников, страна может стать полноценным членом клуба космических держав. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Верещук рассказала о роли Украины в битве за "новый" космос

Для начала Украина должна определиться, зачем ей космос, говорит нардеп.

"Это должно быть приоритетом для государства. Я помню большую работу по этому поводу Леонида Кучмы в 1997 году. Он, как вы знаете, был причастность к космической отрасли, непосредственно, и точно понимал, для чего это государству. Сейчас приоритеты другие, и это - объективно: агрессия РФ и те проблемы, с которыми мы сейчас боремся", - говорит Верещук.

Впрочем, Украина может развивать как частный, так и гражданский космос, убеждена нардеп.

"Это может быть государственно-частное партнерство, международное партнерство, кстати. Мы можем взять себе в партнеры те государства, которые не являются космическими. Например, Польша. Советский Союз сделал все, чтобы она не была космической державой, а они сейчас и над космической программой хотят работать, и ракетоноситель делать. Можно привязаться к висококосмичным государствам. Например, Франция - она в клубе космических держав. Не говоря о США. Мы можем сделать несколько программ и стать частью большого проекта, и здесь - никакой фантастики", - считает она.

Ранее Верещук отметила, что сегодня Украина не имеет ни средств, ни стратегии в освоении космоса.

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