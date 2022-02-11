Верещук: Росія перестала маскувати свої наміри щодо України. Захід це бачить і розуміє
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Росія не виконувала і не виконуватиме Мінські угоди. Раніше РФ це приховувала, однак зараз демонструє свій протест відкрито. Про це під час ток-шоу "Право на владу" заявила віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
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"Остання ескалація показала, що у Росії своє бачення виконання Мінських угод. І їй байдуже, чи буде Україна їх виконувати. РФ уже не маскується і, слава Богу, західний світ це зрозумів.
Що каже Путін, чи говорить він про Мінські угоди? Ні. Він хоче, щоб Україна не була в НАТО, щоб Захід відвернувся від України і дав Путіну розшматувати нас на частини", - сказала вона.
Верещук нагадала, що днями вона зустрічалася із представниками шведського Уряду та з головою ОБСЄ Збіґнєвом Рау.
"До України приїздить багато президентів, міністрів, політиків. Чимало зусиль докладається, щоб допомогти зрозуміти світові й нам, що нині ми переживаємо найвищий пік", - додала міністр, наголошуючи, що Україну наразі підтримує весь цивілізований світ.
Своєю чергою Україна докладає багато зусиль, аби протистояти ворожому натиску Росії, каже Верещук.
"Почитайте про національну безпекову стратегію, яка вже введена в дію указом Президента і рішенням РНБОУ. Почитайте нашу воєнну доктрину.
Зациклюватися лише на виконанні Мінських угод – це тупиковий шлях. Ми маємо розуміти, що нам потрібна підтримка Заходу, щоб вийти на інший рівень протидії тиску з боку РФ", - резюмувала вона.