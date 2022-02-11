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Верещук: Россия перестала маскировать свои намерения в отношении Украины. Запад это видит и понимает

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Россия не выполняла и не будет выполнять Минские соглашения. Ранее РФ это скрывала, однако сейчас демонстрирует свой протест открыто. Об этом во время ток-шоу "Право на власть" заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

"Последняя эскалация показала, что у России свое видение выполнения Минских соглашений. И ей безразлично, будет ли Украина их выполнять. РФ уже не маскируется и, слава Богу, западный мир это понял.

Что говорит Путин, говорит ли он о Минских соглашениях? Нет. Он хочет, чтобы Украина не была в НАТО, чтобы Запад отвернулся от Украины и дал Путину растерзать нас на части", - сказала она.

Верещук напомнила, что на днях она встречалась с представителями шведского Правительства и с председателем ОБСЕ Збигневым Рау.

"В Украину приезжает много президентов, министров, политиков. Немало усилий прилагается, чтобы помочь понять миру и нам, что сейчас мы переживаем самый высокий пик", - добавила министр, отметив, что Украину сейчас поддерживает весь цивилизованный мир.

В свою очередь Украина прилагает много усилий, чтобы противостоять враждебному натиску России, говорит Верещук.

"Почитайте о национальной стратегии безопасности, которая уже введена в действие указом Президента и решением СНБОУ. Почитайте нашу военную доктрину.

Зацикливаться только на выполнении Минских соглашений - это тупиковый путь. Мы должны понимать, что нам нужна поддержка Запада, чтобы выйти на другой уровень противодействия давлению со стороны РФ", - резюмировала она.

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