Верещук прокоментувала законопроект президента про судову реформу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук прокоментувала законопроект президента Володимира Зеленського про судову реформу, передає УНН.
Нардеп уточнила, що проект ЗУ має на меті реформувати Вищу раду правосуддя.
Цитата
"Судова реформа — це про доброчесність, а Вища рада правосуддя покликана забезпечити цю доброчесність. І головне, щоб члени ВРП були самі доброчесними. Оцей законопроект, який подав президент Зеленський і визнав як невідкладний, саме про це: які будуть конкурси, як будуть відбирати, як будуть залучені іноземні спеціалісти, як буде працювати етична рада, які будуть допоміжні органи“, - сказала Верещук в ефірі одного з телеканалів.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський вніс як невідкладний законопроект (№ 3711) зі змінами до закону “Про судоустрій та статус суддів”.
Метою законопроекту є зокрема відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, вдосконалення процедури її формування та діяльності.
Законопроектом передбачаються зміни до низки законів України, зокрема:
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- визначається порядок формування ВККС, зокрема пропонується, щоб до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності входили три особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, та три особи, запропоновані відповідно Радою прокурорів України, Радою адвокатів України, Національною академією правових наук України в особі Президії. Перший склад Конкурсної комісії пропонується сформувати з трьох осіб з числа суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, та трьох осіб з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями;
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- встановлюється, що ВККС складається з шістнадцяти членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу строком на чотири роки;
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- встановлюються чіткі строки внесення пропозицій щодо кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності, її формування, визначаються вимоги до кандидатів до складу цієї комісії, права та обов’язки її членів;
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- визначається порядок проведення конкурсу та призначення на посаду члена ВККС;
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- вдосконалюється порядок організації роботи та засідань ВККС.
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