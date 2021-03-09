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Верещук прокомментировала законопроект президента о судебной реформе

Верещук прокомментировала законопроект президента о судебной реформе

Киев  •  УНН

 • 12961 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала законопроект президента Владимира Зеленского о судебной реформе, передает УНН.

Нардеп уточнила, что проект ЗУ имеет целью реформировать Высший совет правосудия.

Цитата

"Судебная реформа - это о добродетели, а Высший совет правосудия призван обеспечить эту добродетель. И главное, чтобы члены ВСП были сами добродетельными. Этот законопроект, который подал президент Зеленский и признал как неотложный, именно об этом: какие будут конкурсы, как будут отбирать, как будут привлечены иностранные специалисты, как будет работать этический совет, какие будут вспомогательные органы", - сказала Верещук в эфире одного из телеканалов.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский внес как неотложный законопроект (№ 3711) с изменениями в закон "О судоустройстве и статусе судей".

Целью законопроекта является в частности восстановление работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, совершенствование процедуры ее формирования и деятельности.

Законопроектом предусматриваются изменения в ряд законов Украины, в частности:

  • определяется порядок формирования ВККС, в частности предлагается, чтобы в состав Конкурсной комиссии по вопросам добродетели входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, и три человека, предложенные соответственно Советом прокуроров Украины, Советом адвокатов Украины, Национальной академией правовых наук Украины в лице Президиума. Первый состав Конкурсной комиссии предлагается сформировать из трех человек из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и трех человек из числа международных экспертов, предложенных международными организациями;
  • устанавливается, что ВККС состоит из шестнадцати членов, назначаемых Высшим советом правосудия по результатам конкурса сроком на четыре года;
  • устанавливаются четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав Конкурсной комиссии по вопросам добродетели, ее формирования, определяются требования к кандидатам в состав этой комиссии, права и обязанности ее членов;
  • определяется порядок проведения конкурса и назначения на должность члена ВККС;
  • совершенствуется порядок организации работы и заседаний ВККС.
Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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