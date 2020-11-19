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Верещук прокоментувала стосунки України з МВФ

Верещук прокоментувала стосунки України з МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Приймаючи бюджет на 2021 рік, треба розраховувати тільки на власні кошти, а не на кредити МВФ. Про це в ефірі одного із телеканалів розповіла народний депутат України від “СН” Ірина Верещук, передає УНН.

“З МВФ у нас давня історія стосунків. На жаль, не можна розірвати їх без наслідків. Тобто там теж є гарантії, МВФ не благодійна організація, і гарантії, які ми даємо, абсолютно забезпечені.

Тому ми не можемо сказати, що розірвати можна легко. Але ми маємо розраховувати свої бюджети, не враховуючи кошти МВФ , якщо ми говоримо про загальний фонд бюджету” — сказала Верещук

На питання, чи можна взагалі відмовитися від коштів МВФ, Верещук зазначила, що це означатиме і відмову від інших довгострокових кредитів Європи.

“Не піддається сумніву, що (відмова від МВФ — ред) це величезний ризик для нашого балансу, для наших кредитів, які у нас є, багаторічні, які ми щороку віддаємо і маємо віддавати. Жодна реструктуризація не забезпечить відмову від боргів. Реструктуризація це, як ви розумієте, відкладення у часі. Все повинно бути все одно віддано. МВФ це лише маяк, для світового банку, для ЄБРР, для Європейського союзу, тобто це все звичайно взаємопов’язано”, — зазначила вона.

Нагадаємо, Ірина Верещук не вбачає доцільності змінювати уряд до ухвалення держбюджету на 2021 рік.

Українські Національні Новини

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