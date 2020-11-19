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Верещук прокомментировала отношения Украины с МВФ

Верещук прокомментировала отношения Украины с МВФ

Киев  •  УНН

 • 15444 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Принимая бюджет на 2021, надо рассчитывать только на собственные средства, а не на кредиты МВФ. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала народный депутат Украины от "СН" Ирина Верещук, передает УНН.

“С МВФ у нас давняя история отношений. К сожалению, нельзя разорвать их без последствий. То есть там тоже есть гарантии, МВФ не благотворительная организация, и гарантии, которые мы даем, абсолютно обеспечены.

Поэтому мы не можем сказать, что разорвать можно легко. Но мы должны рассчитывать свои бюджеты, не считая средства МВФ, если мы говорим о общем фонде бюджета”, — сказала Верещук.

На вопрос, можно ли вообще отказаться от средств МВФ, Верещук отметила, что это будет означать и отказ от других долгосрочных кредитов Европы.

“Не подвергается сомнению, что (отказ от МВФ — ред.) это огромный риск для нашего баланса, для наших кредитов, которые у нас есть, многолетние, которые мы ежегодно отдаем и должны отдавать. Ни одна реструктуризация не обеспечит отказ от долгов. Реструктуризация это, как вы понимаете, отсрочка во времени. Все должно быть все равно преданно. МВФ это только маяк, для Всемирного банка, для ЕБРР, для Европейского союза, то есть это все конечно взаимосвязано”, - отметила она.

Напомним, Ирина Верещук не видит целесообразности менять правительство до принятия госбюджета на 2021 год.

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