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Верещук прокоментувала плівки про Порошенка: суспільство не повинно толерувати таких політиків

Верещук прокоментувала плівки про Порошенка: суспільство не повинно толерувати таких політиків

Київ • УНН

 • 24406 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Треба, щоб суспільство не толерувало таких політиків. Так в ефірі телеканалу ZIK народний депутат фракції “Слуга народу” Ірина Верещук прокоментувала опубліковані плівки, на яких нібито п'ятий Президент України Петро Порошенко розмовляє у 2015 році з президентом Росії Володимиром Путіним, передає УНН.

“Я свою оцінку зробила тоді, і, звичайно, не змінюю досі, а от люди, які мені писали на Facebook, хейтили, намагалися якимось чином прокритикувати - нехай самі послухають і зроблять висновки. Я розуміла, з ким я розмовляла і з ким я маю справу. Дуже добре розуміла, що це буде продовжуватись. Але треба, щоби суспільство не толерувало таких політиків. Щоб суспільство робило і виносило свої вироки, бо на сьогодні він є діючим народним депутатом, діючим політиком і дуже вміло цим користується”, - прокоментувала Ірина Верещук плівки про Петра Порошенка, які опублікували сьогодні.

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Раніше в МВС прокоментували походження записів розмови Порошенка і Путіна.

Як повідомляли ЗМІ, 9 липня народний депутат України Андрій Деркач в Києві представив записи телефонних переговорів, на яких звучать голоси, схожі на голоси п'ятого Президента України Петра Порошенка та президента Росії Володимира Путіна.

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