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Геращенко - Порошенку: під час спілкування з керівником держави-агресора треба говорити максимально точно

Геращенко - Порошенку: під час спілкування з керівником держави-агресора треба говорити максимально точно

Київ • УНН

 • 29014 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Під час спілкування з керівником держави-агресора, тобто Володимиром Путіним, треба говорити максимально точно, щоб ці фрази потім не давали ніякого сумніву в щирості намірів нашого Президента. Так в ефірі телеканалу ZIK заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко прокоментував зміст опублікованих записів розмови нібито п'ятого президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна, передає УНН.

"Що стосується змісту даних записів, то нехай судять виборці. У дипломатії часто доводиться сідати за стіл з не дуже приємними людьми, є певні дипломатичні протоколи, однак те, що Петро Олексійович ... нехай це залишається на його совісті ... Я вважаю, що під час спілкування з керівником держави-агресора, тобто Володимиром Путіним, треба говорити гранично точно, щоб ці фрази потім не давали ніякого сумніву в щирості намірів нашого Президента", - зазначив Геращенко.

Раніше в МВС прокоментували походження записів розмови Порошенка і Путіна.

Як повідомляли ЗМІ, 9 липня народний депутат України Андрій Деркач в Києві представив записи телефонних переговорів, на яких звучать голоси, схожі на голоси п'ятого Президента України Петра Порошенка та президента Росії Володимира Путіна.

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