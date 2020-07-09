Геращенко - Порошенку: під час спілкування з керівником держави-агресора треба говорити максимально точно

"Що стосується змісту даних записів, то нехай судять виборці. У дипломатії часто доводиться сідати за стіл з не дуже приємними людьми, є певні дипломатичні протоколи, однак те, що Петро Олексійович ... нехай це залишається на його совісті ... Я вважаю, що під час спілкування з керівником держави-агресора, тобто Володимиром Путіним, треба говорити гранично точно, щоб ці фрази потім не давали ніякого сумніву в щирості намірів нашого Президента", - зазначив Геращенко.

Раніше в МВС прокоментували походження записів розмови Порошенка і Путіна.

Як повідомляли ЗМІ, 9 липня народний депутат України Андрій Деркач в Києві представив записи телефонних переговорів, на яких звучать голоси, схожі на голоси п'ятого Президента України Петра Порошенка та президента Росії Володимира Путіна.