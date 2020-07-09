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Геращенко - Порошенко: во время общения с руководителем государства-агрессора надо говорить предельно точно

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Во время общения с руководителем государства-агрессора, то есть Владимиром Путиным, надо говорить предельно точно, чтобы эти фразы потом не давали никакого сомнения в искренности намерений нашего Президента. Так в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал содержание опубликованных записей разговора якобы пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина, передает УНН.

“Что касается содержания данных записей, то пускай судят избиратели. В дипломатии часто приходится садиться за стол с не очень приятными людьми, есть определенные дипломатические протоколы, однако то, что Петр Алексеевич... пусть это остается на его совести... Я считаю, что во время общения с руководителем государства-агрессора, тоесть Владимиром Путиным, надо говорить предельно точно, чтобы эти фразы потом не давали никакого сомнения в искрености намерений нашего Президента”, — отметил Геращенко.

Ранее в МВД прокомментировали происхождение записей разговора Порошенко и Путина.

Как сообщали СМИ, 9 июля народный депутат Украины Андрей Деркач в Киеве представил записи телефонных переговоров, на которых звучат голоса, похожие на голоса пятого Президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина.

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