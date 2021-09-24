Верещук про "вагнерівців": не треба політизувати та маніпулювати

Цитата:

"Ми занадто політизуємо те, чого не знаємо. Ми не можемо знати напевно, що і як відбувалося. Нас, як політиків, має цікавити лише те, чи був несанкціонований витік інформації. Ніхто з тих людей, включаючи пана Бурбу (екс-керівник Головного управління розвідки Міноборони, генерал Василь Бурба, - ред.), цього не підтверджує.

Я запитувала в членів ТСК чи були у пана Бурби підтверджуючі аргументи. Ні – не було. А отже немає підстав у опозиції і всіх решта "розслідувачів" станом на сьогодні стверджувати протилежне", - заявила Верещук в ефірі ток-шоу "Народ проти з Наташею Влащенко".

Раніше Верещук заявила, що безвідповідальна балаканина про "вагнерівців" тільки шкодить національній безпеці.

Контекст

Справа “вагнерівців” знову активно обговорюється в українських ЗМІ. Тригером став репортаж телеканалу CNN, в якому анонімні джерела розповідали про нібито невдалу спецоперацію по затриманню членів російської приватної військової компанії “Вагнер”, які причетні до злочинів на сході України.

Також, кілька тижнів тому голова тимчасової слідчої комісії ВРУ народний депутат Мар’яна Безугла заявила, що українські спецслужби дійсно намагались виманити “вагнерівців” на територію України, але спецоперації по їх затриманню не було, тим паче шляхом примусової посадки літака на території України.