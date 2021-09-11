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Верещук: безвідповідальна балаканина про "вагнерівців" тільки шкодить національній безпеці

Верещук: безвідповідальна балаканина про "вагнерівців" тільки шкодить національній безпеці

Київ • УНН

 • 24503 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Народний депутат, голова підкомітету ВРУ з держбезпеки та оборони Ірина Верещук вважає, що безвідповідальні заяви щодо справи “вагнерівців” можуть нашкодити національній безпеці України. Про це вона розповіла в ексклюзивному коментарі УНН.

Цитата

“Все, що стосується операцій воєнної розвідки, знаходиться під грифом „цілком таємно“. Я абсолютно не вірю, що хтось з політиків, експертів або журналистів реально знає факти. Навіть всередині воєнної розвідки деталі тієї чи іншої операції знають лічені одиниці. Так це працює. Ті, хто реально в темі, не будуть балакати, бо, по-перше, це тюрьма, по-друге, це підрив нацбезпеки, по-третє, це підставляти своїх колег-розвідників. Отже, ті, хто багато говорить про справу „вагнерівців“, реально толком нічого не знають, бо не можуть цього знати. Вони оперують більше домислами, гіпотезами та припущеннями. Але прикро те, що безвідповідальна балаканина про вагнерівців шкодить нацбезпеці”, — заявила Ірина Верещук.

Верещук закликала політиків утриматись від голослівних та безвідповідальних заяв на тему “вагнерівців”.

"Ми, політики, маємо навчитись тримати наші спецслужби поза політикою. Політики мають припинити використовувати тему таємної роботи наших спецслужб на російському напрямку в цілях політичної боротьби. Це має бути табу. Офіцери розвідки не мають бути заручниками внутрішньополітичних розбірок. А ще наші розвідники, які ризикують життям, мають бути впевненими, що їх не підставить хтось, кому захотілось хайпу“,- сказала Верещук.

Контекст

Останніми днями справа “вагнерівців” знов активно обговорювалась в українських ЗМІ. Тригером став нещодавній репортаж телеканалу CNN, в якому анонімні джерела знов розповідали про нібито невдалу спецоперацію по затриманню членів російської приватної військової компанії “Вагнер”, які причетні до злочинів на сході України.

Також, вчора 10 вересня голова тимчасової слідчої комісії ВРУ народний депутат Мар’яна Безугла заявила, що українські спецслужби дійсно намагались виманити “вагнерівців” на територію України, але спецоперації по їх затриманню не було, тим паче шляхом примусової посадки літака на території України.

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