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Верещук: безответственная болтовня о "вагнеровцах" только вредит национальной безопасности

Верещук: безответственная болтовня о "вагнеровцах" только вредит национальной безопасности

Киев  •  УНН

 • 24499 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Народный депутат, председатель подкомитета ВРУ по госбезопасности и обороны Ирина Верещук считает, что безответственные заявления по делу “вагнеровцев” могут навредить национальной безопасности Украины. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии УНН.

Цитата

“Все, что касается операций военной разведки, находится под грифом „совершенно секретно“. Я абсолютно не верю, что кто-то из политиков, экспертов или журналистов реально знает факты. Даже внутри военной разведки детали той или иной операции знают считанные единицы. Так это работает. Те, кто реально в теме, не будут говорить, потому что, во-первых, это тюрьма, во-вторых, это подрыв национальной безопасности, в-третьих, это подставлять своих коллег-разведчиков. Итак, те, кто много говорит о деле „вагнеровцев“, реально толком ничего не знают, потому что не могут этого знать. Они оперируют более домыслами, догадками и предположениями. Но обидно то, что безответственная болтовня о вагнеровцах вредит нацбезопасности”, — заявила Ирина Верещук.

Верещук призвала политиков воздержаться от голословных и безответственных заявлений на тему “вагнеровцев”.

“Мы, политики, должны научиться держать наши спецслужбы вне политики. Политики должны прекратить использовать тему тайной работы наших спецслужб на российском направлении в целях политической борьбы. Это должно быть табу. Офицеры разведки не должны быть заложниками внутриполитических разборок. А еще наши разведчики, рискуют жизнью, должны быть уверены, что их не подставит кто-то, кому захотелось хайпа”, — сказала Верещук.

Контекст

В последние дни дело “вагнеровцев” вновь активно обсуждалось в украинских СМИ. Триггером стал недавний репортаж телеканала CNN, в котором анонимные источники вновь рассказывали о якобы неудачной спецоперации по задержанию членов российской частной военной компании “Вагнер”, причастных к преступлениям на востоке Украины.

Также, вчера 10 сентября председатель временной следственной комиссии ВРУ народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что украинские спецслужбы действительно пытались выманить “вагнеровцев” на территорию Украины, но спецоперации по их задержанию не было, тем более путем принудительной посадки самолета на территории Украины.

Украинские Национальные Новости

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