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Верещук о "вагнеровцах": не надо политизировать и манипулировать

Верещук о "вагнеровцах": не надо политизировать и манипулировать

Киев  •  УНН

 • 22814 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук призвала коллег не политизировать деятельность ВСК по "вагнеровцам", передает УНН.

Цитата:

"Мы слишком политизируем то, чего не знаем. Мы не можем знать наверняка, что и как происходило. Нас, как политиков, должно интересовать лишь то, была ли несанкционированная утечка информации. Никто из людей, включая господина Бурбу (экс-руководитель Главного управления разведки Минобороны, генерал Василий Бурба, - ред.), этого не подтверждает.

Я спрашивала у членов ВСК были ли у господина Бурбы подтверждающие аргументы. Нет - не было. А значит нет оснований у оппозиции и всех остальных "расследователей" по состоянию на сегодня утверждать обратное", - заявила Верещук в эфире ток-шоу "Народ против с Наташей Влащенко".

Ранее Верещук заявила, что безответственная болтовня о "вагнеровцах" только вредит национальной безопасности.

Контекст

Дело "вагнеровцах" вновь активно обсуждается в украинских СМИ. Триггером стал репортаж телеканала CNN, в котором анонимные источники рассказывали о якобы неудачную спецоперацию по задержанию членов российской частной военной компании "Вагнер", причастных к преступлениям на востоке Украины.

Также, несколько недель назад глава временной следственной комиссии ВРУ народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что украинские спецслужбы действительно пытались выманить "вагнеривцев" на территорию Украины, но спецоперации по их задержанию не было, тем более путем принудительной посадки самолета на территории Украины.

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