Верещук порадила голові КСУ мати політичну гідність
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Народний депутат Ірина Верещук прокоментувала ситуацію з головою Конституційного суду України Олександром Тупицьким, якого 28 грудня викликають до Офісу Генерального прокурора для повідомлення про підозру, повідомляє УНН з посиланням на FB сторінку політика.
"Знову якісь плівки. Знову Тупицький. На цей раз підозра. Не даю юридичних оцінок або прогнозів у зв’язку з можливим врученням підозри голові Конституційного суду Олександру Тупицькому. Однак, хочу згадати про довіру і про гідність. Не може людина бути головою КСУ без довіри суспільства", - написала вона.
Верещук додала, що державні діячі не повині втрачати гідність.
"Незалежно від подробиць підозри та результатів розслідування. Іноді, людина має йти, так би мовити, "у зв’язку з втратою довіри".
Тепер про гідність. Не треба чіплятись за крісло. Треба мати політичну гідність і йти, незалежно від юридичних подробиць, бо немає суспільної довіри.
Нам, українським політикам, треба звикати працювати так, щоб мати довіру і мати гідність йти, коли довіри немає", - резюмувала вона.
Нагадаємо, ДБР заявляло, що розслідує низку кримінальних справ, в яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації.
Також Державним бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України.