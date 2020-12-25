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Верещук порадила голові КСУ мати політичну гідність

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Народний депутат Ірина Верещук прокоментувала ситуацію з головою Конституційного суду України Олександром Тупицьким, якого 28 грудня викликають до Офісу Генерального прокурора для повідомлення про підозру, повідомляє УНН з посиланням на FB сторінку політика.

Верещук порадила голові КСУ мати політичну гідність

"Знову якісь плівки. Знову Тупицький. На цей раз підозра. Не даю юридичних оцінок або прогнозів у зв’язку з можливим врученням підозри голові Конституційного суду Олександру Тупицькому. Однак, хочу згадати про довіру і про гідність. Не може людина бути головою КСУ без довіри суспільства", - написала вона.

Верещук додала, що державні діячі не повині втрачати гідність.

"Незалежно від подробиць підозри та результатів розслідування. Іноді, людина має йти, так би мовити, "у зв’язку з втратою довіри".

Тепер про гідність. Не треба чіплятись за крісло. Треба мати політичну гідність і йти, незалежно від юридичних подробиць, бо немає суспільної довіри.

Нам, українським політикам, треба звикати працювати так, щоб мати довіру і мати гідність йти, коли довіри немає", - резюмувала вона.

Нагадаємо, ДБР заявляло, що розслідує низку кримінальних справ, в яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації.

Також Державним бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України.

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