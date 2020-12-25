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Верещук посоветовала главе КСУ иметь политическое достоинство

Киев • УНН

 • 11974 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Народный депутат Ирина Верещук прокомментировала ситуацию с главой Конституционного суда Украины Александром Тупицким, которого 28 декабря вызывают в Офис Генерального прокурора для сообщения о подозрении, сообщает УНН со ссылкой на FB страницу политика.

Верещук посоветовала главе КСУ иметь политическое достоинство

"Опять какие-то пленки. Опять Тупицкий. На этот раз подозрение. Не даю юридических оценок или прогнозов в связи с возможным вручением подозрения главе Конституционного суда Александру Тупицкого. Однако, хочу вспомнить о доверии и о достоинстве. Не может человек быть главой КСУ без доверия общества", - написала она.

Верещук добавила, что государственные деятели не могут терять достоинство.

"Независимо от подробностей подозрения и результатов расследования. Иногда, человек должен уйти, так сказать, "в связи с утратой доверия".

Теперь о достоинстве. Не надо цепляться за кресло. Надо иметь политическое достоинство и уйти, независимо от юридических подробностей, потому что нет общественного доверия.

Нам, украинским политикам, надо привыкать работать так, чтобы иметь доверие и иметь достоинство уйти, когда доверия нет", - резюмировала она.

Напомним, ГБР заявляло, что расследует ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации.

Также Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены главой Конституционного суда Украины.

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