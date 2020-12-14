Верещук підвела підсумки роботи парламенту за рік
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В ефірі одного з телеканалів народний депутат від партії “Слуга народу” Ірина Верещук підвела підсумки роботи парламенту за рік, плідомляє УНН.
Турборежим уповільнився, однак деякі народні обранці — розслабилися, каже нардеп.
“Турборежим уповільнився, і це добре. Бо є шанс прочитати до кінця, законопроекти, деякі з яких мають по 900 сторінок. Це тепер дійсно відсутнє, всі дуже детально читають документи, помічники дуже прискіпливо відносяться до законопроектів. І я, до речі, не була прихильницею турборежиму, бо знала — система завжди має перемогти.
Але ми зробили ривок у першому підході — тепер другий рік пішов, і починаємо розхолоджуватися. Не приходимо на засідання”, — сказала вона.
Верещук розповіла, що цьогоріч Рада ухвалила надважливий законопроект щодо оборонних закупівель.
“Це дуже важливо, бо ми змінили цілу парадигму щодо оборонних закупівель, а це був багатомільярдний пласт із високими корупційними ризиками, який, як ви знаєте, був корупційною годівницею багато років. З наступного року, дасть бог, законопроект запрацює”, — додала нардеп.