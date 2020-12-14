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Верещук подвела итоги работы парламента за год

Киев • УНН

 • 8377 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В эфире одного из телеканалов народный депутат от партии “Слуга народа” Ирина Верещук подвела итоги работы парламента за год, плидомляе УНН.

Верещук подвела итоги работы парламента за год

Турборежим замедлился, однако некоторые народные избранники — расслабились, говорит нардеп.

“Турборежим замедлился, и это хорошо. Потому что есть шанс прочитать до конца, законопроекты, некоторые из которых имеют по 900 страниц. Это теперь действительно отсутствует, все очень подробно читают документы, помощники очень тщательно относятся к законопроектам. И я, кстати, не была сторонницей турборежима, зная — система всегда должна победить.

Но мы сделали рывок в первом подходе — теперь второй год пошел, и начинаем расхолаживаться. Не приходят на заседания”, — сказала она.

Верещук рассказала, что в этом году Рада принял важнейший законопроект по оборонных закупок.

“Это очень важно, потому что мы изменили всю парадигму оборонных закупок, а это был многомиллиардный пласт с высокими коррупционными рисками, который, как вы знаете, был коррупционной кормушкой много лет. Со следующего года, даст бог, законопроект заработает”, — добавила нардеп.

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