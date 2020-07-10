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Верещук: не потрібно робити з Петра Порошенка жертву політичних репресій

Верещук: не потрібно робити з Петра Порошенка жертву політичних репресій

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Народний депутат України від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук в ефірі програми “Право на владу” звернулась до співголови фракції партії “Європейська солідарність” Артура Герасимова з проханням не робити з Петра Порошенка жертву політичних репресій, повідомляє УНН.

“Не потрібно з Петра Порошенка робити жертву політичних репресій. Він не Нельсон Мандела і не Левко Лук’яненко. Давайте ми не будемо зараз говорити про те, що все розсипається в судах і давайте, будь ласка, ми зараз не будемо пересмикувати. Ви вже вкотре пересмикуєте. Ми вже всі це чули тисячу разів”, — звернулась вона до нардепа.

Після цих слів вона зазначила, що її кілька днів поспіль звинувачують у тому, що вона нібито поширила фейк, заявивши цього тижня в ефірі одного з українських телеканалів про те, що у 2014 році Петро Порошенко вітав президента РФ Володимира Путіна з Днем Росії.

“Я би хотіла все-таки почути. Дивіться, мене вже третій день звинувачують у тому, що я поширила фейк. Фейк Кремля щодо привітання паном Порошенко 12 червня 2014 року з Днем Росіі пана Путіна. Я це, як я розумію, тепер фейк, а ви маєте спростувати або підтвердити, що взяла у 27 джерелах українських ЗМІ. Не з сайту Кремля... тобто фактично всі ЗМІ надрукували цю новину. Жодного спростування. Жодного слова не було за всі ці роки сказано. І коли я, навіть не підозрюючи, що це може викликати таку бурхливу реакцію у Петра Порошенка привела йому приклад гібридизації процесів, коли ми тут всередині розповідаємо про ворога Путіна і туди лягає все: чому ми війну війною не назвали, чому дипломатичні зносини не були розірвані вчасно і, власне, привела приклад привітання з Днем Росії, а як ви пам’ятаєте президент Порошенко зробив це 12 червня, бо тоді був День Росії, на мене просто пролився шквал негативу від представників „Європейської солідарності“, моїх колег по парламенту, які кожен там щось хотів написати у Facebook, потім ломи, експерти великі і маленькі. Так скажіть, будь ласка, я поширила кремлівський фейк, коли сказала, що він привітав 12 червня з Днем Росії Путіна? Ви, скажіть, вірите, що він не привітав? От скажіть нам всім зараз. Ви як його колега по партії, по фракції, той хто завжди захищає його на всіх можливих каналах і майданчиках. От дивіться зараз людям в очі і скажіть: він вітав Путіна з Днем Росіі?”, — сказала вона, звертаючись до Герасимова.

Артур Герасимов відповів, що вона розповсюджує фейки Кремля. У свою чергу Верещук закликала його спростувати інформацію про привітання, якщо це неправда.

“Спростуйте, якщо це неправда. Я тоді вибачусь і 27 ЗМІ вибачаться, всі вибачаться перед Петром Олексійовичем”, — сказала вона.

На що він зауважив, що Верещук або робить це свідомо, або не розуміє, що вона робить.

Нагадаємо, Верещук прокоментувала плівки про Порошенка.

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