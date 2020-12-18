Верещук назвала, що заслужили депутати на Миколая
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Народний депутат України Ірина Верещук розповіла журналістам, чи заслуговують парламентарі подарунків від Святого Миколая, передає УНН.
“Ні, не заслуговують, заслуговують різочки, бо ми мало працювали, мало були ефективними. Люди не відчувають ефекту від нашої роботи. І до тих пір, поки люди не скажуть: „Так, ми бачимо, ми відчуваємо“ я не зможу сказати, що ми на якісь подарунки і презенти можемо розраховувати”, — заявила вона.
Нагадаємо, Верещук оцінила роботу парламенту у 2020 році на “задовільно”.