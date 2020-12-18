Верещук назвала, що заслужили депутати на Миколая

“Ні, не заслуговують, заслуговують різочки, бо ми мало працювали, мало були ефективними. Люди не відчувають ефекту від нашої роботи. І до тих пір, поки люди не скажуть: „Так, ми бачимо, ми відчуваємо“ я не зможу сказати, що ми на якісь подарунки і презенти можемо розраховувати”, — заявила вона.

Нагадаємо, Верещук оцінила роботу парламенту у 2020 році на “задовільно”.