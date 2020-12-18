Верещук назвала, что заслужили депутаты на Николая

"Нет, не заслуживают, заслуживают розг, потому что мы мало работали, мало были эффективными. Люди не чувствуют эффекта от нашей работы. И до тех пор, пока люди не скажут: "Да, мы видим, мы чувствуем" я не смогу сказать, что мы на какие-то подарки и презенты можем рассчитывать", - заявила она.

Напомним, Верещук оценила работу парламента в 2020 году на "удовлетворительно".