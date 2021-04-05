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Верещук назвала несправедливою роботу “обраних” ресторанів

Київ • УНН

 • 12861 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Народний депутат України від фоакції “Слуга народу” Ірина Верещук в ефірі одного із телеканалів заявила, що в Києві продовжують працювати ресторани, які наближені до оточення керівництва міста, передає УНН.

Цитата

“Давайте дивитися на те, що критично необхідне: аптека потрібна, продуктові магазині потрібні. Я наприклад, можу себе стримати і не йти в ресторани, я і до цього не дуже ходила, а зараз і поготів. Але справді, коли ми бачимо як одні заклади, наближені до керівництва міста, мерії, працюють, а інші змушені закриватися — ця несправедливість обурює”, — наголосила вона.

Деталі

У Києві було запроваджено більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Однак деякі ресторани продовжили роботу попри карантин.

Що було раніше

Кличко повідомив, що у столиці захворюваність на коронавірус не спадає, за минулу добу хворобу виявили в 1100 людей. Померли 35 хворих. Київ на тлі цього розгортає додаткові ліжка для хворих на коронавірус. Заповненість ліжкового фонду — у межах 80%.

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