Верещук назвала несправедливою роботу “обраних” ресторанів

Цитата

“Давайте дивитися на те, що критично необхідне: аптека потрібна, продуктові магазині потрібні. Я наприклад, можу себе стримати і не йти в ресторани, я і до цього не дуже ходила, а зараз і поготів. Але справді, коли ми бачимо як одні заклади, наближені до керівництва міста, мерії, працюють, а інші змушені закриватися — ця несправедливість обурює”, — наголосила вона.

Деталі

У Києві було запроваджено більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Однак деякі ресторани продовжили роботу попри карантин.

Що було раніше

Кличко повідомив, що у столиці захворюваність на коронавірус не спадає, за минулу добу хворобу виявили в 1100 людей. Померли 35 хворих. Київ на тлі цього розгортає додаткові ліжка для хворих на коронавірус. Заповненість ліжкового фонду — у межах 80%.