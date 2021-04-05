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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51324 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 71670 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Верещук назвала несправедливой работу "избранных" ресторанов

Верещук назвала несправедливой работу "избранных" ресторанов

Киев  •  УНН

 • 12853 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Народный депутат Украины от фоакции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов заявила, что в Киеве продолжают работать рестораны, приближенные к окружению руководства города, передает УНН.

Цитата

"Давайте смотреть на то, что критически необходимо: аптека нужна, продуктовые магазине нужны. Я например, могу себя сдержать и не идти в рестораны, я и до этого не очень ходила, а сейчас и подавно. Но действительно, когда мы видим как одни заведения, приближенные к руководству города, мэрии, работают, а другие вынуждены закрываться - эта несправедливость возмущает", - подчеркнула она.

Детали

В Киеве было введено более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Однако некоторые рестораны продолжили работу несмотря на карантин.

Что было раньше

Кличко сообщил, что в столице заболеваемость коронавирусом не спадает, за прошедшие сутки болезнь обнаружили у 1100 человек. Умерли 35 больных. Киев на фоне этого разворачивает дополнительные кровати для больных коронавирусом. Заполненность коечного фонда - в пределах 80%.

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